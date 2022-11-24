Швейцария и Камерун сойдутся в первом туре группы G. Анонс и прогноз на матч чемпионата мира читайте на "Футбол 24".

Швейцария – Камерун

24 ноября, 12:00. Аль-Вакра, стадион Аль-Джануб.

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина).

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне.

Швейцария в последние годы регулярно играет на больших турнирах и выходит в плей-офф. Это уже 6-й подряд Мундиаль для "нати" – в 4-х случаях из предыдущих 5-ти швейцарцы выходили из группы. Несмотря на смену тренера (в 2021-м вместо Владимира Петковича пришел Мурат Якин) команда остается достаточно крепкой. В частности, в отборе Швейцария опередила сборную Италии, которая в итоге вообще не поехала в Катар.

Третьи нули на ЧМ-2022 за сутки – Марокко отлично сдержало уникального Модрича и Хорватию

Если звезд первой величины у Швейцарии нет, то футболистов серьезного уровня с большим опытом у Мурата Якина хватает. Шакири, Зоммер, Джака, Аканджи, Родригес – этих ребят соперниками вроде Камеруна не удивишь. Но со жребием в финальной части ЧМ Швейцарии не повезло – кроме мощной Бразилии, "нати" досталась еще и крепкая Сербия, которая опередила Португалию в квалификации, отправив Криштиану Роналду и Ко играть плей-офф.

Всего неделю назад подопечные Мурата Якина сыграли спарринг против другой африканской сборной. Швейцарцы проиграли Гане со счетом 0:2, а у главного тренера была неделя на работу над ошибками. Насколько удачно он ее выполнил – узнаем через несколько часов.

Для Камеруна это уже 8-й Кубок мира – рекорд для представителей "Черного континента". В матче со Швейцарией африканская сборная настроена прервать неприятную серию – камерунцы проиграли 7 последних матчей на Мундиалях. В последний раз "львы" побеждали на чемпионате мира еще в 2002 году, одолев Саудовскую Аравию. В активе "львов" только один выход в плей-офф – тот самый знаменитый ЧМ-1990 с бенефисом Роже Милла.

Нынешний Камерун имеет в своем составе несколько известных футболистов. Разыгрался Шупо-Мотинг, который в последних матчах перед Мундиалем демонстрировал чудеса результативности. Есть Андре Онана, ставший основным в Интере. Замбо-Ангисса – один из лидеров феноменального Наполи, никуда не делся Абубакар. Есть даже украинский след – хавбек Мартин Онгла в свое время провел несколько месяцев во львовских Карпатах.

На пути в финальную часть чемпионата мира Камерун выбил Алжир во главе с Риядом Марезом. Команду, которую возглавляет знаменитый Ригобер Сонг, считают аутсайдером квартета, хотя Самюэль Это'О убеждает, что Камеруну по силам стать чемпионами мира. Возможно, через несколько десятилетий такое время и наступит. Сейчас – сорри, мистер Это'О, но реалии совсем другие.

Ориентировочные составы на матч Швейцария – Камерун

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес – Фройлер, Джака – Шакири, Соу, Варгас – Эмболо

Камерун: Онана – Фаи, Кастеллето, Нкулу, Эбоссе – Онгла, Замбо-Ангисса, Нтчам, – Токо-Экамби, Абубакар, Шупо-Мотинг.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры считают Швейцарию фаворитом матча (примерно 1,75 против 5). Так оно, пожалуй, и есть, но африканские сборные на текущем чемпионате мира уже продемонстрировали, что с ними следует считаться. Те же Марокко с Тунисом успели огорчить Хорватию и Данию соответственно, отобрав очки у европейцев. Впрочем, Швейцарии ни в коем случае нельзя терять очки с потенциально самой слабой командой группы, ведь дальше – поединки против Бразилии и Сербии. Там будет гораздо сложнее.

"Отримає по вухах ще до матчу": унікальний випадок на ЧС-2022 – зіркові брати-одноклубники у різних збірних