Хорватия расписала нулевую ничью с Марокко в первом туре группового раунда ЧМ-2022. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Хорватия прибыла в Катар в статусе вицечемпиона мира, потому ожидания от команды высоки. Правда, за 4 года стартовый состав серьезно изменился – сегодня вышли только 4 футболиста (Ловрен, Модрич, Брозович, Перишич), которые начинали тот финал с Францией.

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Марокко также рассматривается реальным претендентом на выход из группы. Африканцы перед ЧМ-2022 сменили тренера – Вахид Халилходжич окончательно испортил отношения со звездами. Зато вернулся в сборную Зиеш, который на правом фланге сформировал мощную связку с Хакими.

Соперники выдали интенсивный матч. Обе команды поддерживали хорошую динамику, но играли почти без ворот. В первые полчаса не было ни одного удара из пределов штрафной, а все 4 попытки африканцев были заблокированы. Первый момент возник только в компенсированное к первому тайму время – Влахович замыкал прострел Сосы. Там идеально сыграл голкипер.

Каждый пытался использовать свои козыри. Марокканцы делали упор на правый край, где атаку активно поддерживал Ашраф. У Хорватии все начиналось с Модрича, который садился глубже за мячом и выводил на оперативное пространство партнеров. Лука пытался что-нибудь придумать со стандартов. Подачи создавали пожары в штрафной Марокко, но снова без ударов.

Кстати, Лука Модрич – первый игрок в истории, сыгравший на Евро и ЧМ в трех разных десятилетиях

Ближе к финальному свисту Хорватия вроде бы и поджимала соперника, однако Марокко грамотно держало оборону. Африканцы даже искали свой шанс впереди – Ашраф приложился издалека. Судья добавил ко второму тайма адекватные 6 минут, а финальным свистком зафиксировал нулевую ничью.

Третьи нули на Мундиале за сутки – вчера в обед без голов сыграли Дания и Тунис, а вечером не смогли забить Мексика и Польша.