Самюэль Это'О, в свое время сверкавший в сборной Камеруна, а ныне возглавляющий тамошнюю федерацию футбола, считает, что его соотечественники могут сотворить сенсацию и стать чемпионами мира.

По мнению экс-нападающего Барселоны и Интера, чемпионат мира в Катаре станет звездным временем для африканских сборных. Самюэль Это'О считает, что чемпионом мира-2022 станет Камерун. В финале его сборная обыграет другого представителя Африки – Марокко.

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"Африка всегда имела потенциал для того, чтобы отлично выступить на чемпионатах мира, но пока мы не всегда демонстрировали все, на что способны. С годами африканские сборные набирались все большего опыта, и я думаю, что сейчас они готовы не только участвовать в чемпионате мира, но и выиграть этот турнир", – цитирует Это'О Ouest-France.

Камерун на чемпионате мира-2022 будет играть в группе G. Его соперниками станут Швейцария, Сербия и Бразилия. "Львы" лишь однажды вышли в плей-офф Мундиаля – в 1990 году команда, в которой феерил Роже Милла, дошла до четвертьфинала. Вообще, ни одна команда из Африки еще ни разу не играла даже в полуфинале чемпионата мира.

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