Швейцарія – Камерун

24 листопада, 12:00. Аль-Вакра, стадіон Аль-Джануб.

Головний арбітр: Факундо Тельо (Аргентина).

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне.

Швейцарія впродовж останніх років регулярно грає на великих турнірах та виходить у плей-офф. Це вже 6-й поспіль Мундіаль для "наті" – у 4-х випадках із попередніх 5-ти швейцарці виходили з групи. Попри зміну тренера (у 2021-му замість Владіміра Петковіча прийшов Мурат Якін) команда залишається доволі міцною. Зокрема, у відборі Швейцарія випередила збірну Італії, яка в підсумку взагалі не поїхала в Катар.

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Якщо зірок першої величини у Швейцарії немає, то футболістів серйозного рівня з великим досвідом у Мурата Якіна не бракує. Шакірі, Зоммер, Джака, Аканджі, Родрігес – цих хлопців суперниками на кшталт Камеруну не здивуєш. Але з жеребом у фінальній частині ЧС Швейцарії не пощастило – окрім потужної Бразилії, "наті" дісталася ще й міцна Сербія, яка випередила Португалію у кваліфікації, відправивши Кріштіану Роналду і Ко грати плей-офф.

Буквально тиждень тому підопічні Мурата Якіна зіграли спаринг проти іншої африканської збірної. Швейцарці програли Гані з рахунком 0:2, а головний тренер мав тиждень на роботу над помилками. Наскільки вдало він її виконав – дізнаємося за кілька годин.

Для Камеруну це вже 8-й Кубок світу – рекорд для представників "Чорного континенту". У матчі зі Швейцарією африканська збірна налаштована перервати неприємну серію – камерунці програли 7 останніх матчів на Мундіалях. Востаннє "леви" перемагали на чемпіонаті світу ще у 2002 році, здолавши Саудівську Аравію. В активі "левів" тільки один вихід у плей-офф – той самий знаменитий ЧС-1990 з бенефісом Роже Мілла.

Теперішній Камерун має у своєму складі кілька відомих футболістів. Розігрався Шупо-Мотінг, який у останніх матчах перед Мундіалем демонстрував дива результативності. Є Андре Онана, який став основним у Інтері. Замбо-Ангісса є одним із лідерів феноменального Наполі, нікуди не подівся Абубакар. Є навіть український слід – хавбек Мартін Онгла свого часу провів кілька місяців у львівських Карпатах.

На шляху до фінальної частини чемпіонату світу Камерун вибив Алжир на чолі з Ріядом Марезом. Команду, яку очолює знаменитий Рігобер Сонг, вважають аутсайдером квартету, хоча Самюель Ето'О переконує, що Камеруну до снаги стати чемпіонами світу. Можливо, за кілька десятиліть такий час і настане. Зараз – соррі, містере Ето'О, але реалії зовсім інші.

Орієнтовні склади на матч Швейцарія – Камерун

Швейцарія: Зоммер – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Фройлер, Джака – Шакірі, Соу, Варгас – Емболо

Камерун: Онана – Фаї, Кастеллето, Нкулу, Ебоссе – Онгла, Замбо-Ангісса, Нтчам, – Токо-Екамбі, Абубакар, Шупо-Мотінг.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери вважають Швейцарію фаворитом матчу (приблизно 1,75 проти 5). Так воно, мабуть, і є, але африканські збірні на поточному чемпіонаті світу вже продемонстрували, що з ними варто рахуватися. Ті ж Марокко з Тунісом встигли засмутити Хорватію та Данію відповідно, відібравши очки у європейців. Втім, Швейцарії ні в якому разі не можна втрачати очок з потенційно найслабшою командою групи, адже далі – поєдинки проти Бразилії та Сербії. Там буде куди складніше.

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