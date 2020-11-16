"Важно остаться в дивизионе А Лиги наций. Мы хотим и дальше играть против сильнеших сборных. Вылет также не станет катастрофой. Так может быть интереснее зрителям, когда команда чаще побеждает и борется за первое место. Однако я все же хочу обыграть Украину и сохранить прописку.

Команда потратила очень много сил против Испании, но будет готова к завтрашней игре. После финального свистка в субботу я сразу переключился на Украину. Мы потеряли новых футболистов, поэтому решили довызвать еще трех исполнителей.

Швейцария – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Швейцария адаптирует свой стиль под соперника. С испанцами нам пришлось много терпеть, часто бегать без мяча. В поединке с Украиной будет другая картина, мы сможем больше играть в настоящий футбол. Глубоко обороняться – это не наша главная стратегия. Мы стремимся играть конструктивно и доминировать над каждым оппонентом.

Украина – хорошая команда. Они сильны физически, решительные и по-настоящему бьются на поле. А еще прекрасно реализуют свои моменты. Мы могли выиграть у украинцев первый матч, но отдали очки из-за собственных необязательных ошибок", – сказал Владимир Петкович.

Напомним, поединок Лиги наций между Украиной и Швейцарией состоится уже завтра, 17 ноября, на стадионе в Люцерне. Начало матча в 21:45. От этой встречи зависит судьба обеих команд. Для сохранения прописки в элитном дивизионе "сине-желтым" нужно не проиграть, или проиграть с разницей в один мяч, забив 2+ гола.

Германия – Украина: нефартовый вечер лишил покоя в Лиге наций, класс решает все, или Кто ослабил удар коронавируса