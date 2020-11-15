Защитники Сильван Бидмер и Джордан Лотомба не сыграют с Украиной из-за положительного теста на коронавирус. Еще двое игроков дисквалифицированы после матча с Испанией – Нико Эльведи и Ремо Фройлер.

Сборная Украины готовится к Швейцарии двумя группами – проблемы Зинченко и Малиновского не заставили вызвать новичков

Таким образом, в распоряжении Владимира Петковича остались только 20 футболистов, из которых полевых – 17. Если никто не будет срочно довызван, то именно такое количество игроков будет готовиться к матчу с "сине-желтыми", информирует официальный сайт УАФ.

Заметим, что и Андрей Шевченко вынужден серьезно поломать голову при выборе состава. За Украину точно не сыграют Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко, а Зинченко с Малиновским получили повреждения в поединке с немцами.

Матч Швейцария – Украина будет сыгран во вторник, 17 ноября. Перед последним туром команда Шевченко опережает своего оппонента на 3 очка. Ничья или победа гарантируют "сине-желтым" место в лиге А, тогда как поражение может отправить в дивизион B – придется учитывать личные встречи или даже разницу голов.

Чемпионы мира по "не стыдно за поражение", или печальное испанское г**но – Рамос создал Украине серьезную проблему