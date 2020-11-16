Четвертый бой в истории противостояния этих команд. Матч, как и онлайн-трансляция Швейцария – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45. "Сине-желтые" еще ни разу не проиграли "на те", обыграв их в первом круге на Львов Арене и выбив на стадии 1/8 финала ЧМ-2006. Команда Шевченко сохранит прописку в элитном дивизионе А Лиги наций, если сыграет с любым счетом, кроме поражения 1:0, 2:1 или с большей разницей.

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Сборная имеет приятные воспоминания о встрече с "красными крестами". Здесь и четвертьфинал Чемпионата мира в Германии, в которых украинцы пробились после серии пенальти именно против швейцарцев, и первая встреча текущего сезона Лиги наций (2: 1). Если брать нашу группу, то команда Петковича брала очки даже чаще – трижды была близка к победе над грандами, но неизменно подписывала мировую, при этом не проиграв ни разу с разницей хотя бы в 2 гола. В "сине-желтых" по сути удались только львовский матч и домашняя дуэль с Испанией. Поэтому разница голов лучше у соперника.

Швейцария – Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций 17 ноября

Все букмекерские конторы не сомневаются, кто фаворит. Очевидно, здесь влияют и фактор хозяина, и новые проблемы с коронавируса, и отсутствие в наших необходимости приобретать исключительно 3 очка, в отличие от оппонента. Коэффициенты на победу Швейцарии колеблются от 1,67 до 1,75. Каждая поставлена ​​на ничью гривна умножится на 3,7-3,9 в случае успеха команды Шевченко. В триумф Украины верят меньше (4,7-5).

Самым популярным точным счету по прогнозам является 1: 0 в пользу Швейцарии (коэффициент 7,25). Где-то рядом ничьи 1: 1 (7,5) и 0: 0 (8,25), а также поражения Украинской 2: 0 и 2: 1 (по 8,5). Отметим, что украинская национальная команда выигрывала хотя бы 1 раз последние 7 сборов подряд. В последний раз "сине-желтые" завершили 2-недельный цикл без побед еще 20 ноября 2018. Пока этого месяца они только терпели поражения, поэтому рискуют прервать свою серию.