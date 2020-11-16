"Важливо залишитися в дивізіоні А Ліги націй. Ми хочемо й надалі грати проти великих збірних. Виліт також не стане катастрофою. Так може бути цікавіше глядачам, коли команда частіше перемагає та бореться за перше місце. Однак я все ж хочу обіграти Україну та зберегти прописку.

Команда витратила дуже багато сил проти Іспанії, але буде готова до завтрашньої гри. Після фінального свистка в суботу я відразу перемкнувся на Україну. Ми втратили нових футболістів, тому вирішили довикликати ще трьох виконавців.

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Швейцарія адаптовує свій стиль під суперника. З іспанцями нам довелося багато терпіти, часто бігати без м'яча. У поєдинку з Україною буде інша картина, ми зможемо більше грати у справжній футбол. Глибоко оборонятися – це не наша головна стратегія. Ми прагнемо грати конструктивно та домінувати над кожним опонентом.

Україна – хороша команда. Вони сильні фізично, рішучі та неабияк б'ються на полі. А ще прекрасно реалізовують свої моменти. Ми могли виграти в українців перший матч, але віддали очки через власні необов'язкові помилки", – сказав Владімір Петковіч.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між Україною та Швейцарією відбудеться вже завтра, 17 листопада, на стадіоні в Люцерні. Початок матчу о 21:45. Від цієї зустрічі залежить доля обох команд. Для збереження прописки в елітному дивізіоні "синьо-жовтим" потрібно не програти, або ж програти з різницею в один м'яч, забивши 2+ голи.

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