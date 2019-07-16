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"Шведа можно заменить, а Федецкий заслуживает благодарности", – Чижевский об игроках, которые покинули Карпаты

16 июля 23:30 39 Читати українською
"Шведа можно заменить, а Федецкий заслуживает благодарности", – Чижевский об игроках, которые покинули Карпаты
Александр Чижевский / Фото официального сайта Карпат

Главный тренер львовян Александр Чижевский поделился мнением относительно кадровых изменений команды.

"Незаменимых в футболе нет. Швед – индивидуально сильный футболист, это однозначно. Он способен сам сделать результат. Этот парень принес Карпатам много пользы, он был для команды важной фигурой. Однако на поле выходит не один футболист, а одиннадцать. И если правильно поставить игру , найти замену можно любому футболисту.

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Чисто по-человечески хотелось бы поблагодарить всех, кто выступал в прошлом сезоне в Карпатах. Но наибольшей благодарности заслуживает Артем Федецкий. Когда для команды наступил тяжелый момент, и ей пришлось готовиться к переходным матчей, он, несмотря на травму, сказал: "Выйду даже на одной ноге и помогу Карпатам". Так и сделал: вышел на поле, выполнил свою работу и помог команде остаться в Премьер-лиге", – приводит слова Чижевского "Спорт-Экспресс в Украине".

Напомним, Швед перешел в шотландский Селтик, а Федецкий готовится начать политическую карьеру.

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