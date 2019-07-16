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Карпаты уступили Колосу в товарищеском матче

20:40 59 Читати українською
Карпаты уступили Колосу в товарищеском матче
Колос – Карпаты / Сайт Карпат

Новичок УПЛ нанес "львам" первое поражение в текущем межсезонье.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Колос – Карпаты – 1:0

Гол: Задоя, 34

Колос: Ситало, Сахневич, Гавриш, Парамонов, Мигунов, Задоя, Милько, Демченко, Ильин, Смирный, Нехтий.

Запасные: Волынец, Зозуля, Охрончук, Максименко, Черноморец, Рябов, ИНП, Кизилатеш, Антюх, Морозко, Лысенко, Бондаренко

Карпаты: Пидкивка, Карпенко, ИНП, ИНП, Кльоц, ИНП, Дубинчак, Вербный, Ковтун, Мартинс, Вакуленко

Запасные: Кудрик, Степанчук, Веремиенко, Лях, Рудюк, Ременюк, Притула

Команды провели товарищескую игру на базе в Конче Заспе. В первом тайме активнее были игроки Колоса, которые смогли выйти вперед на 34-й минуте. Задоя получил мяч в штрафной, закрыл его корпусом и неотразимо пробил с разворота без шансов для кипера львовян.

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Определенные изменения состава в перерыве не помогли Карпатам исправить ситуацию. Второй тайм прошел без большого количества голевых моментов, что привело к вполне закономерному результату – минимальная победа подопечных Руслана Костышина.

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