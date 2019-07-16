"Шведа можна замінити, а Федецький заслуговує на подяку", – Чижевський про гравців, які покинули Карпати

Головний тренер львів'ян Олександр Чижевський поділився думкою щодо кадрових змін команди.

"Незамінних в футболі немає. Швед – індивідуально сильний футболіст, це однозначно. Він здатен сам зробити результат. Цей хлопець приніс Карпатам багато користі, він був для команди важливою фігурою. Однак на поле виходить не один футболіст, а одинадцять. І якщо правильно поставити гру, знайти заміну можна будь-якому футболісту.

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Суто по-людськи хотілося б подякувати всім, хто виступав в минулому сезоні в Карпатах. Але найбільшої подяки заслуговує Артем Федецький. Коли для команди настав важкий момент, і їй довелося готуватися до перехідних матчів, він, незважаючи на травму, сказав: "Вийду навіть на одній нозі і допоможу Карпатам". Так і зробив: вийшов на поле, виконав свою роботу і допоміг команді залишитися в Прем'єр-лізі", – наводить слова Чижевського "Спорт-Експрес в Україні".

Нагадаємо, Швед перейшов до шотландського Селтіка, а Федецький готується розпочати політичну кар'єру.

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