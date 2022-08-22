Швед не сыграл в поединке с Вестерло, поскольку ожидает трансфер в Шахтер, сообщил наставник Мехелена Данни Бойс.

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"Марьян не хотел играть, потому что он хочет трансфера. Но пока этот переход не состоялся, и вы видите, что команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм. Я считаю, что игрок обязан играть. Если он этого не хочет, то он мне не нужен. Тогда пусть остается дома", – приводит слова Бойса gva.be.

Напомним, что Шахтер уже усилился своими бывшими игроками – Александром Зубковым и Иваном Петряком, играющими на флангах атаки. Марьян уже сыграл в 3 официальных матчах в этом сезоне, не отличившись результативными действиями.

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