Цыганык: Карпаты должны Севильи 30% от суммы продажи Шведа в Селтик

Известный футбольный комментатор и телеведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик поделился мыслями относительно трансферной политики львовских Карпат.

"За полученные от трансферов деньги клуб некоторое время живет. Кому-то они отдают долги, кому-то – нет. Например, когда Карпаты забирали из Севильи Шведа, то пообещали, что со следующей продажи игрока 30% они переведут испанскому клубу.

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Насколько мне известно, Шведа продали в Селтик почти за 2 миллиона евро, и эти 30% так и не перечислили Севилье. Сейчас Карпаты уже должны испанскому клубу. За Карраскаля деньги львовяне еще не получили, но все они, скорее всего, тоже пойдут Севильи", – сказал Цыганик в эфире телеканала НТА.

Напомним, в текущем сезоне шотландской Премьер-лиги 22-летний нападающий сборной Украины провел лишь один поединок за Селтик, в котором сыграл 15 минут, выйдя на замену.

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