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Швед провів перше тренування у Селтіку

16 травня 00:58 1041 Читать на русском
Швед провів перше тренування у Селтіку
Мар'ян Швед / Фото ФК Селтік

Український півзахисник шотландського Селтіка Мар'ян Швед розпочав адаптацію в новому клубі.

Мар'ян Швед провів своє перше тренування у футболці шотландського гранда.

Селтік презентував Шведа

З цього приводу Селтік опублікував відеоролик, на якому екс-карпатівець виконує вправи разом із своїми новими партнерами.

Нагадаємо, Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

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Теги
Світ Відеоновини Українці за кордоном Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік
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