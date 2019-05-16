Швед провів перше тренування у Селтіку

Український півзахисник шотландського Селтіка Мар'ян Швед розпочав адаптацію в новому клубі.

Мар'ян Швед провів своє перше тренування у футболці шотландського гранда.

Селтік презентував Шведа

З цього приводу Селтік опублікував відеоролик, на якому екс-карпатівець виконує вправи разом із своїми новими партнерами.

Нагадаємо, Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

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