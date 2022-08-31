Мехелен и Шахтер достигли договоренности о переходе Марьяна Шведа в лагерь "горняков", сообщает Belgiumsoccer.be.

Швед уже на полпути в Шахтер – украинец больше не нужен бельгийской команде

25-летний форвард уже находится в Украине – игрок проходит медицинское обследование и завершает трансфер.

К слову, СМИ сватали Шведа в Шахтер еще в прошлом месяце. Украинец ради перехода даже отказался тренироваться с бельгийцами, чем вызвал гнев главного тренера.

Напомним, Швед присоединился к Мехелену на правах аренды из Селтика в августе 2020 года, а через год стал полноценным игроком команды. Всего провел за бельгийцев 62 матча, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?