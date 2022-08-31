Швед проходить медогляд у Шахтарі – бойкот українця дав результат
Український легіонер Мар'ян Швед повертається в УПЛ.
Мехелен та Шахтар досягли домовленості про перехід Мар'яна Шведа до табору "гірників", повідомляє Belgiumsoccer.be.
Швед вже на півдорозі до Шахтаря – українець більше не потрібен бельгійській команді
25-річний форвард вже перебуває в Україні – гравець проходить медичне обстеження та завершує трансфер.
До слова, ЗМІ сватали Шведа в Шахтар ще минулого місяця. Українець заради переходу навіть відмовився тренуватися з бельгійцями, чим викликав гнів головного тренера.
Нагадаємо, Швед приєднався до Мехелена на правах оренди з Селтіка у серпні 2020 року, а через рік став повноцінним гравцем команди. Загалом провів за бельгійців 62 матчів, в яких забив 8 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його у 900 тисяч євро.