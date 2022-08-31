Мехелен та Шахтар досягли домовленості про перехід Мар'яна Шведа до табору "гірників", повідомляє Belgiumsoccer.be.

Швед вже на півдорозі до Шахтаря – українець більше не потрібен бельгійській команді

25-річний форвард вже перебуває в Україні – гравець проходить медичне обстеження та завершує трансфер.

До слова, ЗМІ сватали Шведа в Шахтар ще минулого місяця. Українець заради переходу навіть відмовився тренуватися з бельгійцями, чим викликав гнів головного тренера.

Нагадаємо, Швед приєднався до Мехелена на правах оренди з Селтіка у серпні 2020 року, а через рік став повноцінним гравцем команди. Загалом провів за бельгійців 62 матчів, в яких забив 8 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його у 900 тисяч євро.

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