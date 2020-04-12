Швед отреагировал на слухи о своем возвращении в УПЛ

Вингер сборной Украины Марьян Швед пока не планирует выступлений в украинском первенстве.

Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед назвал неправдивой информацию о своем трансфере в клуб УПЛ летом 2020 года, сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

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"Только что разговаривал с Марьяном Шведом. Если он вернется в Украину, то это будут исключительно Карпаты. А относительно материала "Спортивки" ответил категорически: "Похоже, ребята-журналисты слишком много употребляют во время карантина", – написал Ящук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возвращении вингера сборной Украины Марьяна Шведа из шотландского клуба на родину. На украинца претендовало сразу три клуба УПЛ, одним из которых называли Александрию.

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