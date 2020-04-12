Швед стремится реанимировать карьеру в УПЛ после очередного зарубежного провала – есть 3 претендента

Вингер сборной Украины Марьян Швед летом планировал сменить клуб, однако непреодолимые обстоятельства могут помешать трансферу.

Полузащитник шотландского Селтика Марьян Швед летом 2020 года должен был вернуться в украинскую Премьер-лигу на правах аренды, сообщает издание Спортивка на своей странице в социальной сети Твиттер.

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22-летний украинец был "на карандаше" минимум у трех представителей чемпионата Украины, среди которых называют и Александрию. К сожалению, из-за пандемии коронавируса этот трансфер пока "завис" в воздухе.

Напомним, контракт Шведа с Селтиком рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне украинец сыграл в чемпионате Шотландии в одном поединке. Transfermarkt оценивает Марьяна в 1,2 млн евро.

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