Кубок Бельгии, 1/16 финала

Мехелен – Роял Унион – 2:1

Голы: Швед, 16, Хайреманс, 64 – Ванзейр, 82

Соперником команды украинца стал Роял Унион, в чемпионате сенсационно идущий лидером. Очевидно, гости решили пожертвовать Кубком и не слишком сопротивлялись вылету.

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Открыл счет именно Швед. Хайреманс перехватил неудачную передачу кипера соперников и выкатил на свободного воспитанника Карпат. В последний раз Марьян забивал еще 2 месяца назад в ворота как раз Роял Униона. Тогда Мехелен выиграл со счетом 3:1, а на этот раз вышло нечто похожее. После перерыва Хайреманс добавил к ассисту гол, сняв все вопросы относительно победителя. На 69-й минуте Шведа заменили, после чего Роял Унион отквитал один мяч, но не больше.

Добавим, что жеребьевка следующей стадии Кубка Бельгии состоится позже. Действующим обладателем трофея является Генк.

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