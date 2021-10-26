Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Мехелен – Роял Уніон – 2:1

Голи: Швед, 16, Хайреманс, 64 – Ванзейр, 82

Суперником команди українця став Роял Уніон, який у чемпіонаті сенсаційно йде лідером. Вочевидь, гості вирішили пожертвувати Кубком і не надто пручались вильоту.

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Відкрив рахунок саме Швед. Хайреманс перехопив невдалу передачу кіпера суперників і викотив на вільного вихованця Карпат. Востаннє Мар'ян забивав ще 2 місяці тому у ворота того-таки Роял Уніона. Тоді Мехелен виграв з рахунком 3:1, а цього разу вийшло щось схоже. По перерві Хайреманс додав до асиста гол, знявши усі питання щодо переможця. На 69-й хвилині Шведа замінили, після чого Роял Уніон відвквитав один м'яч, але не більше.

Додамо, що жеребкування наступної стадії Кубка Бельгії відбудеться пізніше. Чинним володарем трофея є Генк.

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