"Соперник не совсем простой. Сборная Швеции – это такая мини-Бундеслига. Все компоненты игры, которые в них присутствуют – это стиль немецкой Бундеслиги. Шведы дисциплинированы, физически очень сильны. Швеция играет может не так эстетично, как Испания. Но зато она играет очень рационально и добротно. С ними очень сложно играть.

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Главная проблема сборной Украины – это то, что мы не можем никак сыграть оптимальным составом. У нас три-четыре футболиста выпадают из этого ансамбля основы. Поэтому, конечно, обыгрывать Австрию очень сложно. Будем ждать этой игры с очень непростым соперником. Швеция Украине по зубам. Это не Италия, не Франция и не Германия. Это такая же команда, как Украина", – поделился Буряк в интервью meta-ratings.

К слову, матч между Швецией и Украиной за путевку в 1/4 финала Евро-2020 запланирован на 29 июня, начало встречи в 22:00.

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