Лише обраних оспівують на Сантьяго Бернабеу. Молодого Александера Ісака ще зарано ставити в один ряд з великими – Мессі або Роналдінью – однак 6 лютого 2020 року йому аплодували фанати мадридського Реала. Фантастичний дубль юного форварда шокував самого Зізу. “Темношкірий Ібра у вогні”, – згодом напише Marca про вражаючу перестрілку в чвертьфіналі Кубка Короля (3:4).

WOW!

Dubbla klassmål av Alexander Isak mot Real Madrid! pic.twitter.com/5KLlpjH2e0 — Sportbladet (@sportbladet) February 6, 2020

Він народився в Сольні, на південному сході Швеції, у сім’ї африканських мігрантів. Батьки Ісака покинули рідну Ерітрею у пошуках кращої долі. Це одна з тих країн, де порушення прав людини вважається нормою, а рівень життя – непристойно низький навіть у порівнянні з найбіднішими державами континенту.

Александеру вистачило двох сезонів в основі рідного АІКа, аби потрапити на радари топових європейських клубів. Він дебютував на професійному рівні в лютому 2016-го, провівши 15 хвилин у матчі Кубка Швеції проти Тенхульта. А вже через півтора місяця Ісак "відполірував" перший національний рекорд, ставши наймолодшим автором гола в історії шведського футболу (16 років, 199 днів).

Переїзд у сильний чемпіонат був справою часу. Скаути дортмундської Борусії спрацювали оперативно, хоча Реал пропонував Ісаку привабливіші умови особистого контракту. “Джмелі” підкупили 16-річного юнака можливістю виступів за першу команду. В Мадриді ж спочатку довелося б пройти ''школу'' Кастільї. Та ідеальний, на перший погляд, союз швидко розпався. Клуб, що славиться крутою роботою з проспектами, не зумів відшліфувати чергову перлину (11 неповних матчів та один гол за 2 сезони).

Alexander Isak just kept going, and going, and going... ‍♂️



It deserved a goal at the end of it #EURO2020 | #SWE pic.twitter.com/Lb6oxlQIq6 — Goal (@goal) June 18, 2021

Коротка оренда в нідерландський Віллем II швидко реанімувала кар’єру шведа. 13 м’ячів у 16-ти поєдинках виявились переконливим аргументом для німецьких експертів, які вже почали списувати Ісака з рахунків. Проте в Бундеслігу він не повернувся. Усе змінив телефонний дзвінок з Сан-Себастьяна. Президент баскського клубу Хоакін Аперрібай особисто розмовляв з батьками форварда. Хороший проект, новий стадіон, довіра тренера, красиве та комфортне місто на узбережжі Біскайської затоки – ці фактори були вирішальними. Борусія отримала 15 мільйонів євро, вкотре зробивши хороший бізнес. У 2017-му АІКу заплатили скромні 8,5 млн.

У дебютному ж сезоні Ла Ліги Ісак записав до свого активу 9 результативних ударів. Перед тим пам’ятним вечором на Бернабеу швед відзначався 7 матчів поспіль у всіх турнірах! Попри високий зріст (1,90) він не виглядає білою вороною на фоні технічних форвардів Іспанії. Навпаки, Ісак зачарував прихильників Сосьєдада прекрасною координацію та дриблінгом на швидкості. В середньому він виконує більше 2-х успішних обіграшів за матч.

Don’t think there’s much doubt that Alexander Isak will attract a lot of attention from clubs across Europe. Exceptional talent. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 18, 2021

Іманоль Альгуасіль перетворив вихованця АІКа у зброю масового ураження. Зараз це одна з найперспективніших "дев'яток" планети. За підсумками сезону 2020/21 він посів шосте місце у бомбардирських перегонах Ла Ліги, вперше зігравши понад 40 поєдинків. 17 м'ячів у топ-чемпіонаті, звісно ж, привернули увагу європейських грандів. Ман Сіті, Арсенал, Барса та Реал начебто вже контактували з представниками сенсаційного снайпера. Аперрібай щоразу посилається на клаусулу – 60 мільйонів або тему закрито. Зрештою сам футболіст усім задоволений: “Я хочу переписувати історію у Сан-Себастьяні”.

Результативність Ісака у збірній Швеції наразі не вражає (6 голів у 25-ти матчах)... попри статус наймолодшого голеадора в історії "Тре Кронур" (17 років і 4 місяці). Міжнародні виступи юної зірочки фактично перебували в тіні до 15 листопада 2019-го, коли Румунія приймала Швецію у відборі до Євро. Александер став жертвою расистських образ і відмовлявся продовжувати гру. Після тривалих перемовин команди повернулися на поле, а УЄФА опублікував скандальну заяву, мовляв, нічого не сталося.

"Я гадаю, що УЄФА повинен жорсткіше карати за расистську поведінку. Ця проблема стосується не лише футбольних майданчиків, а й усього світу загалом. Расизм повинен зникнути", – наголосив Ісак після бухарестського матчу, який шведи виграли з рахунком 2:0.

На Євро-2020 Александер ще не відзначався, хоча й отримав статуетку MVP. Жоден швед за останні 30 років не обігрував суперників частіше на чемпіонатах Європи, ніж "Темношкірий Ібра" проти словаків – 6 разів. З іспанцями йому банально забракло фарту, а з поляками – свіжості. Скільки б не галасувала шведська преса після заміни в Санкт-Петербурзі, проте форвард відверто знизив оберти. Далі – Україна: найбільший виклик у кар'єрі Ісака та водночас нестерпний головний біль для команди Шевченка.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир