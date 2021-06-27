"Суперник не зовсім простий. Збірна Швеції – це така міні-Бундесліга. Всі компоненти гри, які у них присутні – це стиль німецької Бундесліги. Шведи дисципліновані, фізично дуже сильні. Швеція грає може не так естетично, як Іспанія. Але зате вона грає дуже раціонально і добротно. З ними дуже складно грати.

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Головна проблема збірної України – це те, що ми не можемо ніяк зіграти оптимальним складом. У нас три-чотири футболісти випадають з цього ансамблю основи. Тому, звичайно, обігрувати Австрію дуже складно. Будемо чекати цієї гри з дуже непростим суперником. Швеція Україні по зубах. Це не Італія, не Франція і не Німеччина. Це така ж команда, як Україна", – поділився Буряк в інтерв'ю meta-ratings.

До слова, матч між Швецією та Україною за путівку в 1/4 фіналу Євро-2020 запланований на 29 червня, початок зустрічі о 22:00.

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