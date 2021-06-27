– Сборная Швеции выиграла свою группу и не потерпела в 2021 году ни одного поражения. Можно ли считать фаворитами матча 1/8-й именно шведов?

– Это уже решающая стадия турнира, команды отдают все силы. На бумаге кто-то может быть фаворитом, но на поле все меняется.

– Рассматриваете ли вы возможную серию 11-метровых и тренируете ли вы пенальти?

– Да, отрабатываем пенальти на тренировках, это неотъемлемая часть футбола. Мы видели вчера, как Австрия держалась в дополнительное время. Наверное, австрийцы тоже надеялись на послематчевую серию, но проиграли. Нас это тоже может коснуться.

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– Какое настроение в команде, ведь приближается, возможно, самый важный поединок в карьере для многих футболистов?

– Волнение всегда есть, мы понимаем, какой матч нас ожидает, какой шанс подарила нам судьба. Мы осознаем ответственность и понимаем, что должны проходить Швецию. Мы должны показать, что достойны этого шанса, иначе нас может уничтожить пресса.

Тренерский штаб подготовит нас должным образом, мы полностью доверяем ему. Думаю, все будет хорошо.

– Кто в нашей сборной являются лучшими исполнителями 11-метровых?

– Не будем открывать все карты. Есть игроки, которые бьют уверенно, но на тренировке другие ощущения. Есть много примеров, скажем, в 2006 году на чемпионате мира Андрей Шевченко не забил свой пенальти в серии. У нас есть сильные пенальтисты, но надеюсь, что мы не дойдем до серии, победим в основное время.

Мы готовы морально, психологически и физически. Ту уверенность, которая у нас есть, я надеюсь, футболисты перенесут в игру.

– Был ли в команде откровенный разговор после матча с Австрией?

– Да, был еще когда мы ждали результатов в других группах. Разговор получился мужской, говорил не только я, другие также высказали свое мнение. Не буду рассказывать деталей. Надеюсь, что мы подтвердим на поле те слова, которые выразили тогда.

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– Как вам работается в сборной с тренером вратарей Педро Харо?

– Педро действительно сумасшедший в хорошем смысле слова. На самом деле очень приятно работать с ним, у него огромный выбор упражнений. У Харо свое видение тренировочного процесса, и он не отходит от него. Я приезжаю в сборную как на сборы, а затем гораздо легче себя чувствую. Я восхищаюсь работой этого специалиста.

– Есть какие-то особые упражнения в методике Педро Харо?

– Я знаю его общее направление. Есть три-четыре упражнения, которые имеют определенный характер, они очень помогают потом в играх.

– Кого вы можете выделить среди голкиперов на Евро-2020?

– Прежде всего, Георгия Бущана, ведь мы делаем общее дело, друг друга поддерживаем. Если выделять кого-то – многие из вратарей провели хороший турнир, но есть и те, кто допускал ошибки.

– В Глазго вам будет не хватать такой поддержки украинских болельщиков, которая была в Бухаресте?

– Я за то, чтобы было как можно больше болельщиков. С Австрией был даже не полный стадион, но мы чувствовали поддержку. Если бы не ограничения, думаю, на три четверти стадион заполнился бы нашими болельщиками. Надеюсь, мы не разочаруем их в Глазго, – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

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