Швеция – Украина: Манчестер Сити молниеносно поздравил Зинченко с эффектным голом
22:40 - Читати українською
"Горожане" отреагировали на успех своего легионера.
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В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины встречается со Швецией. На 27-й минуте Александр Зинченко мощным ударом вывел "сине-желтых" вперед после ассиста Андрея Ярмоленко.
Манчестер Сити сразу же отреагировал на результативный успех своего легионера и поздравил украинца с голом.
К слову, для Зинченко этот гол стал первым на Евро-2020.
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