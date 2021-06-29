"Горожане" отреагировали на успех своего легионера.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины встречается со Швецией. На 27-й минуте Александр Зинченко мощным ударом вывел "сине-желтых" вперед после ассиста Андрея Ярмоленко.

Швеция – Украина – видео гола

Манчестер Сити сразу же отреагировал на результативный успех своего легионера и поздравил украинца с голом.

К слову, для Зинченко этот гол стал первым на Евро-2020.

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