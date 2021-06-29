"Містяни" відреагували на успіх свого легіонера.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна України зустрічається зі Швецією. На 27-й хвилині Олександр Зінченко потужним ударом вивів "синьо-жовтих" вперед після асисту Андрія Ярмоленка.

Швеція – Україна – відео гола

Манчестер Сіті одразу ж відреагував на результативний успіх свого легіонера і привітав українця з голом.

До слова, для Зінченка цей гол став першим на Євро-2020.

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