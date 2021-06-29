Швеція – Україна: Манчестер Сіті блискавично привітав Зінченка з ефектним голом
29 червня 22:40 - Читать на русском
"Містяни" відреагували на успіх свого легіонера.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна України зустрічається зі Швецією. На 27-й хвилині Олександр Зінченко потужним ударом вивів "синьо-жовтих" вперед після асисту Андрія Ярмоленка.
Манчестер Сіті одразу ж відреагував на результативний успіх свого легіонера і привітав українця з голом.
До слова, для Зінченка цей гол став першим на Євро-2020.
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