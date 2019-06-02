Шуст перешел в Ингулец

Экс-голкипер Ворсклы Богдан Шуст стал игроком Ингульца.

Ингулец на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера Богдана Шуста. Контракт рассчитан на 5 лет.

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Последние 3 сезона опытный вратарь провел в составе полтавской Ворсклы и помог команде завоевать "бронзу" УПЛ и пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Ингулец в сезоне 2018/19 не смог пробиться в УПЛ, зато вышел в финал Кубка Украины, где уступил Шахтеру с разгромным счетом 0:4.

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