Украинский нападающий Нюрнберга Эрик Шуранов открыл счет в матче 34-го тура второй Бундеслиги против Ганновера.

Уже в самом дебюте Шуранов вывел Нюрнберг вперед в заключительном туре второй Бундеслиги против Ганновера.

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Нападающий получил передачу вблизи штрафной и пробил в дальний угол – мяч от штанги залетел в ворота. Добавим, что это уже четвертый гол Шуранова в текущем розыгрыше второй Бундеслиги.

В случае победы Нюрнберг украинец сможет завершить первенство на 11 месте в турнирной таблице, поскольку играет против прямого конкурента – Ганновер.

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