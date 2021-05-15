Нападающий Нюрнберга Эрик Шуранов не скрывает своих планов на международную карьеру.

На юношеском уровне форвард выступал за сборные Украины, однако в дальнейшем может изменить решение.

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"Выступления за Германию? Этот вызов заставляет меня гордиться. Мы регулярно обмениваемся информацией, однако решение еще не принято. В любом случае сейчас я концентрируюсь только на клубе", – заверил Шуранов в комментарии Bild.

Добавим, что в текущем розыгрыше второй Бундеслиги 19-летний нападающий провел 12 матчей, отличился 3 голами и одним ассистом.

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