Шуховцев: Заря уже серьезный игрок на евроарене

Бывший голкипер Зари прокомментировал ничью луганчан (2:2) в матче квалификации Лиги Европы против Браги.

Слово молодцы будет мало. Заре – браво. Сыграть результативную ничью, при этом команда по ходу дважды проигрывала таком сильном сопернику. Подопечные Вернидуба не просто играли, а играли в атакующий футбол. Показали характер, умение в нужный момент обороняться, а когда надо – забивать. Все компоненты сработали как единое целое, как результат - выход в следующий раунд.

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Вернидуб хорошо подготовил команду, как в психологическом плане, так и в физическом. При такой жаре нужно умело рассчитать силы на весь матч, и это удалось наставнику. С 70-й минуты команда даже прессинговала соперника, пыталась перехватить мяч на его половине поля. Правда, были небольшие проколы в обороне, но ничего – это футбол, он тем и интересен.

Шансы против РБ Лейпциг? Заря уже серьезный игрок на евроарене. Мы помним прошлый сезон, а до этого еще один год, когда луганчане успешно побеждали соперников в Лиге Европы. Главное – в каком состоянии они подойдут к этому противостоянию.

Думаю, в Заре есть шансы пройти в групповой этап. Согласитесь, что Брага была очень крепким орешком, но этот орешек был успешно расколот", – цитирует Шуховцева ua-football.

Напомним, Заря сыграла вничью в ответном матче с Брагой 2:2, что позволило луганчанам пройти дальше благодаря мячу на выезде.

Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы Заря – РБ Лейпциг состоится в Украине 23-го августа, ответный матч запланирован на 30 августа.

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