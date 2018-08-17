Шуховцев: Зоря вже серйозний гравець на євроарені

Колишній голкіпер Зорі прокоментував нічию луганчан (2:2) у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Браги.

Слово молодці буде мало. Зорі – браво. Зіграти результативну нічию, при цьому команда по ходу двічі програвала такому сильному супернику. Підопічні Вернидуба не просто грали, а грали в атакувальний футбол. Показали характер, вміння в потрібний момент оборонятися, а коли треба – забивати. Всі компоненти спрацювали як єдине ціле, як результат – вихід в наступний раунд.

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Вернидуб добре підготував команду, як в психологічному плані, так і в фізичному. При такій спеці потрібно вміло розрахувати сили на увесь матч, і це вдалося наставнику. З 70-ї хвилини команда навіть пресингувала суперника, намагалася перехопити м'яч на його половині поля. Правда, були невеликі проколи в обороні, але нічого – це футбол, він тим і цікавий.

Шанси проти РБ Лейпциг? Зоря вже серйозний гравець на євроарені. Ми пам'ятаємо минулий сезон, а до цього ще один рік, коли луганчани успішно перемагали суперників в Лізі Європи. Головне – в якому стані вони підійдуть до цього протистояння.

Думаю, у Зорі є шанси пройти в груповий етап. Погодьтеся, що Брага була дуже міцним горішком, але цей горішок був успішно розколотий", – цитує Шуховцева ua-football.

Нагадаємо, Зоря зіграла внічию у матчі-відповіді з Брагою 2:2, що дозволило луганцям пройти далі завдяки м'ячу на виїзді.

Перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи Зоря – РБ Лейпциг відбудеться в Україні 23-го серпня, матч-відповідь запланований на 30 серпня.

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