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Рафаилов: Жду комментариев от великого специалиста х#секи

10:25 259 Читати українською
Рафаилов: Жду комментариев от великого специалиста х#секи
Сергей Рафаилов /фото: ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов жестко ответил Фонсеке на прогноз, что "луганчане" не пройдут Брагу.

"Жду не дождусь комментариев от большого специалиста х#секи насчет прохода Браги", – написал Сергей Рафаилов на своей странице в Facebook.

Напомним, главный тренер Шахтера Пауло Фонсека сказал, что Заря не сможет пройти Брагу. Заметим, что прежним местом работы тренера "горняков" была именно Брага.

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По итогам двухматчевого противостояния Заря прошла Брагу за счет большего количества голов на выезде.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Брага - Заря: Четверг 16 августа 2018

Брага
Матч окончен
2 : 2
Заря
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Теги
Брага - Заря Заря Заря Лига Европы Сергей Рафаилов Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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