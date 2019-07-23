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Шуховцев: Заря должна не заметить Будучность и пройти дальше в Лиге Европы

21:00 48 Читати українською
Шуховцев: Заря должна не заметить Будучность и пройти дальше в Лиге Европы
Игорь Шуховцев / телеканал Футбол 1/2

Бывший голкипер Зари Игорь Шуховцев поделился ожиданиями от матчей против Будучности во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

 

"Думаю, что мы увидим немного видоизмененную команду с приходом на пост главного тренера Зари Виктора Скрипника. Его взгляды отличаются от принципов Юрия Вернидуба. Скрипник много лет работал в Германии, поэтому он будет прививать луганчанам другой стиль.

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Надеюсь, что двух месяцев ему хватило, чтобы команда поняла его основные принципы. Когда в команду приходит новый тренер, для футболистов это всегда новый вызов, поэтому Заря должна быть на подъеме. Такого соперника, как Будучность, Заря должна не замечать и проходить дальше", – поделился Шуховцев в комментарии Команда№1.

Напомним, что матч Будучность – Заря состоится 25 июля, а ответный матч – 1 августа.

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Игорь Шуховцев Игорь Шуховцев Заря Заря Будучность Будучность Лига Европы Будучность - Заря
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