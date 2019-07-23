Шуховцев: Зоря має не помітити Будучность і пройти далі у Лізі Європи

Колишній голкіпер Зорі Ігор Шуховцев поділився очікуваннями від матчів проти Будучності у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи.

"Думаю, що ми побачимо трохи видозмінену команду з приходом на посаду головного тренера Зорі Віктора Скрипника. Його погляди відрізняються від принципів Юрія Вернидуба. Скрипник багато років працював в Німеччині, тому він буде прищеплювати луганцям інший стиль.

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Сподіваюся, що двох місяців йому вистачило, щоб команда зрозуміла його основні принципи. Коли в команду приходить новий тренер, для футболістів це завжди новий виклик, тому Зоря повинна бути на підйомі. Такого суперника, як Будучность, Зоря має не помічати і проходити далі", – поділився Шуховцев в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, що матч Будучность – Зоря відбудеться 25 липня, а матч-відповідь – 1 серпня.

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