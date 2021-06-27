Легендарный экс-голкипер Игорь Шуховцев и экс-форвард Шахтера Олег Матвеев продемонстрировали, что не потеряли свой талант после завершения карьеры.

Матвеев и Шуховцев попробовали свои силы в оригинальных ударах, расположив мяч за пределами футбольного поля за воротами.

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Первым пробил Матвеев, который закрутил мяч в ворота. Шуховцев не отстал от своего соперника в этом соревновании, также точно пробив с отрицательного угла.

Отметим, что Шуховцев является тренером вратарей Мариуполя, а за свою карьеру успел поиграть за такие клубы как Заря, Таврия, Ильичевец, Металлист и другие. Матвеев же известный в 90-х игрок, выступал за такие гранды украинского футбола как Динамо, Шахтер и запорожский Металлург.

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