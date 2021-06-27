Роберто Манчини выпустил на поле хавбека Аталанты в середине второго тайма. Именно Пессина записал в свой актив второй гол Италии, который оказался победным.

Италия – Австрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Однако Маттео запомнился не только забитым мячом. В одном из игровых эпизодов он хладнокровно вышел из-под прессинга. Сразу два оппонента не ожидали от Пессины такой дерзости и остались ни с чем.

Добавим, что 24-летний полузащитник попал на Евро-2020 в последний момент, заменив в заявке травмированного Стефано Сенси. В конце концов, Пессина не стал игроком основы сборной Италии, но уже забил два гола – оба победные.

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