Легендарний екс-голкіпер Ігор Шуховцев та екс-форвард Шахтаря Олег Матвєєв продемонстрували, що не втратили свій талант після завершення кар'єри.

Матвєєв та Шуховцев спробували свої сили в оригінальних ударах, розташувавши м'яч за межами футбольного поля за воротами.

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Першим пробив Матвєєв, який закрутив сферу у ворота. Шуховцев не відстав від свого суперника у цьому змаганні, також точно пробивши з від'ємного кута.

Зазначимо, що Шуховцев є тренером воротарів Маріуполя, а за свою кар'єру встиг пограти за такі клуби як Зоря, Таврія, Іллічівець, Металіст та інші. Матвєєв же відомий у 90-х гравець, виступав за такі гранди українського футболу як Динамо, Шахтар і запорізький Металург.

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