Штутгарт совершил сумасшедший камбек в битве против Гамбурга – на кону путевка в Бундеслигу

Матч 28 тура второй Бундеслиги между Штутгартом и Гамбургом имел крайне большое значение.

Вторая Бундеслига, 28 тур

Штутгарт – Гамбург – 3:2

Голы: Эндо, 47, Гонсалес, 61 (пен.), Кастро, 90+2 – Похьянпало, 16, Хунт, 45+2

Соперники ведут плотную борьбу за второе место, которое даст прямую путевку в элиту. Перед поединком Гамбург был на очко впереди, поэтому ничья сохраняла желанную строчку за "динозаврами".

Штутгарт активнее начал матч, но на 16 минуте получил мощную пощечину. Харник опрометчиво продолжил подачу вражеского углового на Похьянпало, а тот не простил. Штутгарт бросился в атаку с удвоенной энергией, потерял несколько возможностей, а перед самым перерывом пропустил во второй раз – Аарон Хунт реализовал пенальти за игру рукой.

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Очевидно, тренер швабов Пеллегрино Матараццо устроил подопечным серьезный разговор, потому что на 47 минуте японец Эндо один мяч отыграл. Проходит еще 13 минут, и арбитр назначает пенальти, на этот раз в ворота Гамбурга. Мангала упал после столкновения с голкипером Гамбурга, хотя и сам бельгиец охотно валился на газон. VAR симуляции не "заметил" – 2:2. Компенсированное время стало трагедией для одних и триумфом для других. Экс-хавбек Байера и Боруссии Д Гонсало Кастро воспользовался неразберихой в штрафной соперника, окончательно оформив камбек для Штутгарта.

Победа позволила подопечным Матараццо набрать 48 очков и вырваться на вторую строчку таблицы вслед за Арминией (53). Гамбургу (46) же остается винить только себя и верить в осечку конкурента против других соперников.

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