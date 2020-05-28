Лидер австрийской Бундеслиги наказан за нарушение карантина – минус 12 очков и денежный штраф

Руководство Бундеслиги объявило решение по делу нарушения ЛАСКом правил безопасности в условиях пандемии.

Лидер австрийского чемпионата лишился 12 заработанных очков в регулярном части, а также заплатит штраф в размере 75 тысяч евро, информирует Kurier.

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ЛАСК начал подготовку к сезону раньше других команд, когда жесткий карантин еще действовал. Такие действия возмутили конкурентов, они сразу написали совместную жалобу. Лидеру первенства грозил вылет, однако окончательное наказание все же было мягче.

В регулярной части ЛАСК потеряет 12 из 54 своих очков и опустится на второе место, пропустив вперед Зальцбург. "Черно-белым" повезло еще больше, поскольку после паузы как раз начнется второй этап, а заработанные пункты поделят на два. Таким образом отставание ЛАСКа от "быков" сократится с шести до трех очков.

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