toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Лидер австрийской Бундеслиги наказан за нарушение карантина – минус 12 очков и денежный штраф

19:24 42 Читати українською
Лидер австрийской Бундеслиги наказан за нарушение карантина – минус 12 очков и денежный штраф
Игроки ЛАСКа / Getty Images

Руководство Бундеслиги объявило решение по делу нарушения ЛАСКом правил безопасности в условиях пандемии.

Лидер австрийского чемпионата лишился 12 заработанных очков в регулярном части, а также заплатит штраф в размере 75 тысяч евро, информирует Kurier.

Окампос и еще 3 звезды Севильи нагло нарушили карантин и ждут наказания

ЛАСК начал подготовку к сезону раньше других команд, когда жесткий карантин еще действовал. Такие действия возмутили конкурентов, они сразу написали совместную жалобу. Лидеру первенства грозил вылет, однако окончательное наказание все же было мягче.

В регулярной части ЛАСК потеряет 12 из 54 своих очков и опустится на второе место, пропустив вперед Зальцбург. "Черно-белым" повезло еще больше, поскольку после паузы как раз начнется второй этап, а заработанные пункты поделят на два. Таким образом отставание ЛАСКа от "быков" сократится с шести до трех очков.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка

blog_ava
Ла Лига решила приостанавливать все матчи после 20-й минуты
07:30
405
Теги
Мир ЛАСК ЛАСК коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
14
мин
Герта
16:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук