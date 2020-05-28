Штутгарт здійснив божевільний камбек у битві проти Гамбурга – на кону путівка в Бундеслігу

Матч 28 туру другої Бундесліги між Штутгартом і Гамбургом мав надзвичайно велике значення.

Друга Бундесліга, 28 тур

Штутгарт – Гамбург – 3:2

Голи: Ендо, 47, Гонсалес, 61 (пен.), Кастро, 90+2 – Пох'янпало, 16, Хунт, 45+2

Суперники ведуть щільну боротьбу за друге місце, яке дасть пряму путівку в еліту. Перед поєдинком Гамбург був на очко попереду, тому нічия зберігала омріяну сходинку за "динозаврами".

Штутгарт активніше розпочав матч, але на 16 хвилині отримав потужний ляпас. Харнік необачно продовжив подачу ворожого кутового на Пох'янпало, а той не пробачив. Штутгарт кинувся в атаку з подвійною енергією, змарнував кілька нагод, а перед самою перервою пропустив вдруге – Аарон Хунт реалізував пенальті за гру рукою.

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Вочевидь, тренер швабів Пеллегріно Матараццо влаштував підопічним серйозну розмову, бо вже на 47 хвилині японець Ендо один м'яч відквитав. Минає ще 13 хвилин, і арбітр призначає пенальті, цього разу у ворота Гамбурга. Мангала впав після зіткнення з голкіпером Гамбурга, хоча й сам бельгієць охоче валився на газон. VAR симуляції не "помітив" – 2:2. Компенсований час став трагедією для одних і тріумфом для інших. Екс-хавбек Байєра і Борусії Д Гонсало Кастро скористався безладом у карному майданчику суперника, остаточно оформивши камбек для Штутгарта.

Перемога дозволила підопічним Матараццо набрати 48 очок і вирватися на другу сходинку таблиці вслід за Армінією (53). Гамбургу (46) ж залишається звинувачувати лише себе і вірити в осічку конкурента проти інших суперників.

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