Федецкий, Олейник, Березовский... Непобедимое украинское трио из Дармштадта в выездном матче против Штутгарта не сыграло из-за неоднозначной тактики тренера – он не выпускает футболистов, которые завершили карьеру или выступают за Ворсклу. Хотя наши легенды могли бы пригодиться, ведь новичок Бундеслиги за четыре тура набрал всего одно очко.

Без украинцев Дармштадт провалился, нанеся всего три удара по воротам. Правда, именно гости открыли счет в результате прострела на 17-й минуте – Загаду срезал его в собственные ворота. Таким образом, экс-центрбек Боруссии доказал, что в Дортмунде хороших защитников не может быть от природы.

Впрочем, это не помешало Штутгарту перевернуть ход встречи еще до перерыва. На 22-й минуте Мийо принял скидку от Гирасси и пробил в левый нижний угол метров из пределов штрафной – 1:1! На 32-й же Гирасси получил пас от Фюхриха и бахнул метров с 20-ти – точно в правую девятку. 2:1.

Un Guirassy en graaaande confiance en ce moment. #ExSRFC pic.twitter.com/EySO3t3qZi — Kyle Cahill (@benjamin_h_d) September 22, 2023

Интересный факт. Серху Гирасси забил свой девятый гол в этом сезоне Бундеслиги. Он стал стал стал лишь третьим игроком, которому удалось отличиться девятью голами в первых пяти турах немецкого первенства. Эта планка покорялась только Роберту Левандовски (в сезонах 2019/20 и 2020/21) и Петеру Мейеру (сезон 1967/68).

Подтверждая свое голевое реноме, Гирасси оформил дубль в конце встречи. Таким образом, гвинеец побил рекорд Левандовски – 10 голов в 5 стартовых турах Бундеслиги. Как сказал бы Томас Мюллер, "Goalrassy, you know".

Финальный свисток зафиксировал победу Штутгарта со счетом 3:1. Благодаря этому успеху подопечные Себастиана Хёнесса набрали 12 очков, поднявшись на первую позицию в турнирной таблице! Дармштадт остается на дне.