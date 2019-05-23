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Штутгарт и Унион Берлин не определили сильнейшего в первом матче плей-офф за место в Бундеслиге

23 мая 23:54 52 Читати українською
Штутгарт и Унион Берлин не определили сильнейшего в первом матче плей-офф за место в Бундеслиге
Штутгарт - Унион Берлин

Состоялся первый матч плей-офф за место в Бундеслиге на следующий сезон между Штутгартом и Унион Берлин.

Бундеслига, понижение в классе, плей-офф, 1-й матч

Штутгарт – Унион Берлин – 2:2

Голы: Гентнер, 42, Гомес, 51 – Абдуллахи, 43, Фридрих, 68

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В первом матче за место в Бундеслиге Штутгарт принимал Унион Берлин. Хозяева открыли счет в конце первого тайма, но уже через минуту команда из Берлина сравняла счет.

Во втором тайме команды еще раз обменялись голами. В итоге – ничья 2:2, которая оставляет шансы обеим командам на место в элитном дивизионе Германии. Ответный матч состоится 27 мая.

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Теги
Германия Унион Берлин Унион Берлин Штутгарт Штутгарт
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