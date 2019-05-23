Штутгарт та Уніон Берлін не визначили сильнішого у першому матчі плей-офф за місце у Бундеслізі

Відбувся перший матч плей-офф за місце у Бундеслізі на наступний сезон між Штутгартом та Уніон Берлін.

Бундесліга, пониження у класі, плей-офф, 1-й матч

Штутгарт – Уніон Берлін – 2:2

Голи: Гентнер, 42, Гомес, 51 – Абдуллахі, 43, Фрідріх, 68

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У першому матчі за місце у Бундеслізі Штутгарт приймав Уніон Берлін. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму, але вже через хвилину команда з Берліну зрівняла рахунок.

У другому таймі команди ще раз обмінялись голами. Відтак – нічия 2:2, яка залишає шанси обом командам на місце елітному дивізіоні Німеччини. Матч-відповідь відбудеться 27-го травня.