Как известно, Виктор Цыганков пропустил первый поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов против Штурма. Полузащитник попал в стартовый протокол и уже готовился выйти на поле, однако в последний момент травмировался и экстренно был заменен Александром Караваевым, который, в итоге, и стал героем того матча.

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По сообщению официального сайта Динамо, Цыганков повредил приводную мышцу и врачи посоветовали пропустить игру, чтобы не усугубить ситуацию. Накануне Виктор занимался по индивидуальной программе. Ожидается, что в ближайшие дни полузащитник вернется в общую группу и будет готовиться к ответному матчу с основой.

Напомним, вторая игра между Штурмом и Динамо состоится 9 августа в Граце на UPC Арене. Начало встречи в 21:30.

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