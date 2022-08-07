"Ощущение, что половина дела уже сделана у нас нет. Понимаем, какая это сильная команда. Мы смотрели перед первым матчем 3-4 их игры.

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Мистер говорил, что они компактно и организованно пытаются накрывать у наших ворот. Но если мы сделаем 2-3 касания между собой и переведем мяч на другую сторону поля, то у них будут проблемы. То, что было, когда мы их отрезали и выбегали в атаки в очень хорошие зоны.

А так это команда очень компактная. Мы смотрели 2 матча Штурма: один на выезде с Вольфсбергом, а один дома с Зальцбургом. Это две разные команды. Дома у них очень хорошая поддержка на трибунах и их гонят. Несутся с первых минут. Думаю, что будет очень тяжело. Будем тщательно готовиться", – сказал Караваев в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, ответный матч между Штурмом и Динамо состоится 9 августа в Граце на UPC Арене. Начало встречи в 21:30.

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