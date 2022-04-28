Легенда українського футболу, а нині асистент Олександра Петракова у національній команді, продовжує прискорювати нашу перемогу у війні.

"Хочу презентувати "Понад Усе" – благодійний проект, створений для довгострокової реабілітації жертв війни. Як людина, що пройшла близько десяти операцій, я чудово розумію важливість правильного відновлення, реабілітації і психологічної підтримки.

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Проект вже почав практичну діяльність: лікарі надають консультації та проводять обстеження постраждалих, відкритий центр фізичної реабілітації, створена програма медичної та психологічної допомоги військовослужбовцям, дітям, біженцям, внутрішньо переміщеним особам.

Війна залишає глибокі шрами. 8-річний досвід реабілітації постраждалих Донбасу показав, що цей процес вимагає особливих технічних умов, залучення висококваліфікованих спеціалістів та стабільного фінансування. Для масштабної реалізації нам потрібна допомога міжнародних фондів та громадських діячів", – написав Шовковський в Instagram.

Нагадаємо, вже наступного тижня збірна України, до тренерського штабу якої входить 47-річний Шовковський, розпочне збір у Словенії. Підопічні Олександра Петракова готуватимуться до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня.

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