Шовковский рассказал о единственном тренере, с которым он конфликтовал

Бывший вратарь Динамо Александр Шовковский признался, что ему было комфортно работать почти со всеми тренерами.

"В принципе, могу с уверенностью утверждать, что всем тренерам, с которыми я работал, было комфортно работать со мной. Был только один – Сергей Краковский, с которым я много спорил. Тренер вратарей, который работал 2 года.

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Споры были за кулисами, чтобы никто не видел их. Например, нужны или нет нам были те или иные упражнения, которые он нам давал. Просто не понимал, для чего они нам нужны. Я становился сильнее, менее подвижным, потому что ноги были просто забиты, не было легкости, которая должна быть у вратаря.

Например, упражнение, которое длится где-то полторы минуты. Ты выполняешь его в максимальном темпе, максимальная скорость. Поэтому доводишь свое состояние до того, что ты не успеваешь даже сделать вдох. Как рыба пытаешься глотать воздух, а глотнуть не можешь.

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Ребята молодые мне говорили, что две совершенно разных тренировки, когда я есть, и когда меня нет. Когда я был, тренировки были более слабыми, без меня нагрузки были сильнее", – сказал Шовковский в эфире "ОТДУШИВДУШУ".