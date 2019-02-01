Шовковський розповів про єдиного тренера, з яким він конфліктував

Колишній воротар Динамо Олександр Шовковський зізнався, що йому було комфортно працювати майже з усіма тренерами.

"В принципі, можу з упевненістю стверджувати, що всім тренерам, з якими я працював, було комфортно працювати зі мною. Був тільки один – Сергій Краковський, з яким я багато сперечався. Тренер воротарів, який працював 2 роки.

"Трьох чи чотирьох на себе взяв, розкидав їх усіх", – Шовковський розповів, як бився на дискотеці

Суперечки були за лаштунками, щоб ніхто не бачив їх. Наприклад, потрібні чи ні нам були ті чи інші вправи, які він нам давав. Просто не розумів, для чого вони нам потрібні. Я ставав сильнішим, менш рухомим, бо ноги були просто забиті, не було легкості, яка повинна бути у воротаря.

Наприклад, вправа, яка триває десь півтори хвилини. Ти виконуєш її в максимальному темпі, максимальна швидкість. Через це доводиш свій стан до того, що ти не встигаєш навіть зробити подих. Як риба намагаєшся ковтати повітря, а ковтнути не можеш.

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Хлопці молодші мені говорили, що два абсолютно різні тренування, коли я є, і коли мене немає. Коли я є, тренування були слабшими, без мене навантаження були сильнішими", – сказав Шовковський в ефірі "ОТДУШИВДУШУ".