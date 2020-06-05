Шовковский признался, кто закрепил его в составе сборной Украины

Бывший голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о своих первых шагах в национальной команде.

"В составе сборной Украины я дебютировал под руководством Йожефа Сабо. Под его руководством провел в национальной команде более двух десятков поединков, и это были, конечно, памятные матчи.

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К Сабо я всегда относился и отношусь с большим уважением. Мне не так просто оценивать его работу в сборной, потому что я играл у него и в клубе, и это так или иначе оставило свой отпечаток. У Йожефа Йожефовича было свое видение, свои взгляды, своя методика и свое направление в работе. Возможно, где-то мешала чрезмерная эмоциональность, которую я для себя отметил. Считаю, что излишняя эмоциональность для меня, как для тренера, это роскошь, которую я не могу себе позволить. Возможно, Сабо как раз и не реализовал себя в полной мере из-за своих бурных эмоций.

Но как специалист он все равно достиг хороших результатов. У него был дар находить молодых исполнителей, давать им путевку в большой футбол. Ведь это именно Йожеф Сабо собрал в середине 90-х то Динамо, которое затем вывел на новый уровень Валерий Лобановский. Лично я Йожефу Йожефовичу всегда буду благодарен за то, что он в меня поверил", – цитирует Шовковского Команда 1.

Напомним, сейчас Александр Шовковский работает в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины.

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