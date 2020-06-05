Шовковський зізнався, хто закріпив його у складі збірної України

Колишній голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський розповів про свої перші кроки в національній команді.

"У складі збірної України я дебютував під керівництвом Йожефа Сабо. Під його керівництвом провів в національній команді більше двох десятків поєдинків, і це були, звичайно, пам'ятні матчі.

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До Сабо я завжди ставився і ставлюся з великою повагою. Мені не так просто оцінювати його роботу в збірній, тому що я грав у нього і в клубі, і це так чи інакше залишило свій відбиток. У Йожефа Йожефовича було своє бачення, свої погляди, своя методика і свій напрямок в роботі. Можливо, десь заважала надмірна емоційність, яку я для себе відзначив. Вважаю, що зайва емоційність для мене, як для тренера, це розкіш, яку я не можу собі дозволити. Можливо, Сабо якраз і не реалізував себе в повній мірі через своїх бурхливих емоцій.

Але як фахівець він все одно досяг хороших результатів. У нього був дар знаходити молодих виконавців, давати їм путівку у великий футбол. Адже це саме Йожеф Сабо зібрав в середині 90-х то Динамо, яке потім вивів на новий рівень Валерій Лобановський. Особисто я Йожефу Йожефовичу завжди буду вдячний за те, що він у мене повірив", – цитує Шовковського Команда 1.

Нагадаємо, зараз Олександр Шовковський працює в тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України.

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